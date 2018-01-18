Показаны испытания боевого робота «Соратник»

В редакцию «Ленты.ру» поступило видео с полевых испытаний многофункционального роботизированного комплекса «Соратник». На записи демонстрируются возможности боевой машины. В начале ролика показан процесс развертывания комплекса и ходовые испытания «Соратника».

Также на записи машина выполняет огневые задачи по поражению целей на дистанции до 800 метров. В завершении демонстрируется, что машину можно использовать и в ночное время суток.

Впервые «Соратник» был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2016». Комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом, компьютерной системой управления с защищенными каналами радиосвязи, средствами обнаружения и наблюдения.

«Соратник» могут задействовать в разведывательных операциях, патрулировании и охране территории, а также для доставки боеприпасов, эвакуации раненых и разминировании. В пассивном режиме машина способна работать до десяти суток и находит цели на расстоянии до 2,5 километра.

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