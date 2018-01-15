Россия испытала «Змея Горыныча» в Прибалтике

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Российские военные на учебном полигоне под Балтийском (Калининградская область) испытали самоходную реактивную установку УР-77 «Метеорит», также известную как «Змей Горыныч». Об этом телеканалу «Звезда» сообщил командир инженерной роты Александр Попов.

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«Мины раскидываются в стороны, и получается проход шириной 40 сантиметров. Потом уже группа разграждения, передвигаясь по этому проходу, его расширяет», — отметил Попов.

Реактивный заряд УР-77 «Метеорит» выбрасывает детонирующий шнур на десятки метров вперед, в результате чего за несколько секунд на узкой полосе суши не остается ни одной противопехотной растяжки.

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