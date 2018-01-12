Украина оценила преимущества американского оружия перед советским

Директор украинского «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул в интервью порталу Delo.ua сравнил гранатометы американского и советского производств.

«Смотрите, РПГ-7 эффективно стреляет на 300-400 метров. Американские PSRL работают на километр. Плюс к этому — 90 процентов точности попадания в цель с первого выстрела. Это меняет тактику действий и существенно увеличивает способности наших вооруженных сил», — заявил руководитель государственной компании.

По его словам, преимущества американского оружия перед советскими образцами обеспечиваются «благодаря конструкции, материалам, другому давлению при выстреле». «Я сам на испытаниях гранатомета с первого раза попал в стендовую мишень с 800 метров», — добавил Барбул.

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Барбул заявил, что в стране наблюдается дефицит патронов к западным калибрам. «Кроме стрелковых калибров, дефицитны и некоторые артиллерийские калибры. Мы сейчас это закрываем импортом, но все же ожидаем, что в ближайшее время наконец кто-то начнет производить боеприпасы в Украине», — сказал директор «Спецтехноэкспорта».

Гранатомет PSRL (Precision Shoulder-fired Rocket Launcher) создан американской компанией AirTronics USA на основе советского РПГ-7. Поставки данного оружия из США на Украину начались в 2016 году.

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