Россия добилась прогресса в создании электромагнитной пушки

Российским физикам удалось в шесть раз увеличить мощность плазменного рельсотрона (рельсовой пушки), сообщил «Известиям» заведующий лабораторией Шатурского филиала Объединенного института высоких температур РАН Владимир Полищук.

Мощности усовершенствованного рельсотрона достаточно для разгона тел массой сто граммов до скоростей выше трех километров в секунду. «За два года энерговооруженность установки в Шатуре увеличилась в шесть раз — с 0,8 мегаджоуля до 4,8», — отметил Полищук.

В институте подготовлены эксперименты с рельсотроном, который запитывается от импульсного индуктивного накопителя энергии. «Такая схема электропитания позволяет получить более высокие темпы ввода энергии в плазму, что должно увеличить температуру плазменного поршня и, соответственно, повысить скорость», — считает Полищук.

По его словам, скорости выше семи километров в секунду «откроют возможности исследования свойств веществ при экстремальных параметрах, получения новых материалов». Также исследования физиков в перспективе допускают военное применение.

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В беседе с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в США также изучается возможность боевого применения рельсотронов, однако «там военные разработки ведутся в основном в области неплазменных электромагнитных пушек».

Предполагается, что рельсотроны станут основой для электромагнитной артиллерии будущего. По оценкам, установленные на кораблях системы смогут обстреливать объекты на дистанции 300-400 километров и поражать цели на околоземной орбите.

В США военная программа рельсотронов находится под угрозой срыва. В Пентагоне допускают возможность перенаправить финансирование проекта на поддержку более традиционных видов оружия. Работы по созданию электромагнитной пушки кроме России и США также ведут Китай, Индия и Турция.

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