США прекратят разработку электромагнитной пушки

Пентагон откажется от внедрения рельсотрона (электромагнитной пушки), соответствующая программа должна быть свернута уже к 2019 году, сообщает Task & Purpose со ссылкой на источники в Конгрессе США.

Причиной закрытия проекта называется недостаточная скорость снаряда (примерно в два раза ниже запланированной), выстреливаемого электромагнитной пушкой, малая дальность полета снаряда (в три раза меньше запланированного) и низкая частота перезарядки рельсотрона (в два раза ниже первоначально заявленной).

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В Конгрессе США пришли к выводу, что проект электромагнитной пушки не оправдывает свое финансирование. Вместо рельсотрона американские военные уделят больше внимания другим типам оружия, в частности радиоэлектронному и гиперзвуковому.

На разработку рельсотрона Пентагон потратил более 500 миллионов долларов. Подрядчики General Atomics и BAE Systems работали над устройством с 2005 года. При помощи электромагнитной пушки предполагалось разгонять снаряд до восьми тысяч километров в час с дальностью полета до 160 километров. За минуту рельсотрон должен был способен разгонять до десяти снарядов.

Аналогичные проекты имеются в Китае, России и Индии.