США пригрозили лишить Турцию своих ЗРК из-за российских С-400

США готовы отозвать предложение о поставке зенитных ракетных комплексов Patriot Турции, если та закупит у России системы С-400. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источник в Соединенных Штатах, пишет ТАСС.

«Если Турция закупит С-400, то процесс по Patriot будет завершен», — говорится в сообщении. Собеседник телеканала также рассказал о переговорах между дипломатическими ведомствами Турции и США. По его словам, они прошли позитивно.

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В конце января директор американской Национальной разведки Дэн Коутс заявил, что американо-турецкие отношения продолжат ухудшаться из-за позиции Анкары. По его мнению, виноваты в этом региональные амбиции Турции, ее недоверие Вашингтону и растущий авторитаризм турецких лидеров. Помимо покупки российских зенитных ракетных систем С-400, на ухудшение отношений двух стран влияют поддержка американцами курдов в Сирии (в Турции их считают террористами) и отношения стран с Ираном.

5 января сообщалось, что представители американской делегации выдвинули условие МИД и Минобороны Турции: отменить заказ на C-400 в обмен на поставку Patriot. При этом американское предложение не включает в себя ни скидку, ни передачу технологий.

Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400 в сентябре 2017 года. Контракт предусматривает продажу четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. В Турции неоднократно указывали, что решение о покупке комплексов отмене не подлежит.

США и другие члены НАТО выступают против закупки Анкарой российских ЗРК. Решение вызвало недовольство Вашингтона, поскольку Турция — член Североатлантического альянса, где все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Вашингтон угрожает Анкаре санкциями.

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