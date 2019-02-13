В НАТО предложили Турции замену российским С-400

НАТО предлагает Турции альтернативу закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, страны-члены НАТО, в частности, Италия и Франция, готовы поставить Анкаре системы ПВО SAMP/T. Он также отметил, что сейчас ведутся переговоры между Турцией и США по вопросам противоракетной и противовоздушной обороны.

Материалы по теме Опять в спину Почему Турция стала врагом Америки Будет худо За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году

Ранее в феврале США заявляли о готовности отозвать предложение о поставке зенитных ракетных комплексов Patriot Турции, если та закупит у России системы С-400.

О том, что Анкара согласилась обсудить с НАТО покупку систем противовоздушной обороны SAMP/T, стало известно в апреле 2018 года.

Предложения от стран-участниц Североатлантического альянса на закупку вооружения стали поступать после того, как Турция подписала с Москвой договор о поставке ЗРК С-400 «Триумф». Об этом стало известно в сентябре 2017 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!