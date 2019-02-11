В США оценили вывод войск из Сирии

Вывод сухопутных войск США из Сирии начнется в ближайшие недели. Такую оценку дал глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел, передает Reuters.

По словам командующего, вывод техники уже идет, а перемещать людей гораздо проще, чем оборудование. В этой связи сейчас американская сторона пытается забрать ненужные материалы и технику, а уже затем будет вывозить солдат.

«Возможно, [это произойдет через] несколько недель. Однако все будет зависеть от обстановки на месте. (...) Думаю, мы укладываемся в те сроки, которые хотели», — заявил он.

Вотел также отметил, что США вряд ли будут увеличивать свой контингент в соседнем с Сирией Ираке. По его словам, в этом нет смысла, однако изменение состава американских сил для более эффективной борьбы с боевиками все же возможно.

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Ранее СМИ сообщили, что США планируют полностью вывести свои войска из Сирии к концу апреля. Перед этим войска должны окончательно подавить сопротивление боевиков из террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

5 февраля Вотел рассказал, что в настоящее время владения ИГ составляют примерно 50 квадратных километров. По его словам, на сирийской территории все еще остаются лидеры боевиков, непосредственно бойцы, их соратники и ресурсы.

Американский президент Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над ИГ в декабре 2018 года. США должны вывести из страны около двух тысяч военнослужащих. Первоначально предполагалось, что это будет сделано в течение 60-100 дней.

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