Бомбежка последнего оплота сирийской оппозиции попала на видео

Сирийская арабская армия провела первую в этом году бомбардировку на юге и востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar news.

По данным военных источников, авиаудары нанесли по городу Хан-Шейхун, а также по районам в провинции Хама. Как отмечается, атаки были нацелены на боевиков группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Джейш Аль-Изза».

Материалы по теме Газуй, убивай Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии

Ранее 25 февраля на канале ONG TC на YouTube появилась видеозапись, на которой якобы изображены последствия бомбардировки Хан-Шейхуна.

Как отмечает агентство, с начала месяца сирийские вооруженные силы активнее наступают на позиции незаконных вооруженных формирований в Идлибе и Хаме. Это связано с усилением в последнее время «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинциях Алеппо и Идлиб.

19 февраля Сирийская арабская армия начала полномасштабное наступление на боевиков в северо-западной провинции Хама. Цель наступательной операции — территории, контролируемые группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено в России). За несколько дней до этого сообщалось, что Россия, Турция и Иран могут провести совместные военные операции против радикальных джихадистских группировок в Идлибе — последнем крупном оплоте незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!