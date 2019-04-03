Россия разбомбила пункт связи террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России вновь нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на военные источники в Дамаске.

По их информации, целью стали объекты группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Отмечается, что в основном удары наносились по позициям боевиков в районе Джебель-эз-Завия.

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Как сообщается, в результате российские военные разбомбили пункт связи джихадистов. Других данных не приводится.

ВКС России в марте нанесли несколько авиаударов по объектам боевиков в Идлибе.

Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании зоны. Считается, что там присутствуют члены как международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не относящиеся к боевикам.

В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма». Россия также считает, что представителей умеренной оппозиции в Идлибе не осталось.

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