Россия разбомбила пункт связи террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России вновь нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на военные источники в Дамаске.
По их информации, целью стали объекты группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Отмечается, что в основном удары наносились по позициям боевиков в районе Джебель-эз-Завия.
Как сообщается, в результате российские военные разбомбили пункт связи джихадистов. Других данных не приводится.
ВКС России в марте нанесли несколько авиаударов по объектам боевиков в Идлибе.
Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании зоны. Считается, что там присутствуют члены как международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не относящиеся к боевикам.
В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма». Россия также считает, что представителей умеренной оппозиции в Идлибе не осталось.