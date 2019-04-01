Франция назвала грубой ложью данные России о помощи боевикам в Сирии

Париж опроверг данные о причастности сотрудников французских спецслужб к подготовке провокации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил представитель МИД Франции, передает РИА Новости.

По его словам, «речь идет о грубой лжи». В ведомстве также заявили, что подобные неправдивые данные «являются привычными» для Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

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О готовящейся провокации сообщил 29 марта руководитель центра Виктор Купчишин. Он заявил, что боевики в Идлибе готовят провокации против гражданского населения и намерены применить отравляющие вещества. По его словам, для помощи им в провинцию прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии. Последние, в частности, снимали на видео удары российской авиации по складам террористов в регионе, чтобы затем обвинить Москву в применении химоружия, отмечает агентство.

26 марта в МИД России заявляли, что в провинции Идлиб не осталось представителей умеренной оппозиции, поскольку ее переманили под свое крыло боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

ВКС России в марте нанесли несколько авиаударов по объектам боевиков в Идлибе.

Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании этой зоны. Считается, что там присутствуют члены как международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не относящиеся к боевикам.

В Москве утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма».

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