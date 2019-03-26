Россия рассказала об исчезновении сирийской оппозиции

Россия считает, что в сирийской провинции Идлиб не осталось представителей умеренной оппозиции. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

По его словам, в зоне деэскалации собрался «очень приличный костяк террористического интернационала», однако мировое сообщество желает оставить ситуацию в текущем виде.

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Сыромолотов напомнил, что в сентябре 2018-го Москва и Анкара подписали меморандум, который предусматривает вывод оппозиции из Идлиба. «Хотя, на наш взгляд, оппозиционных сил уже не осталось, все они перешли под крышу "Джабхат ан-Нусры", а "ан-Нусра" — это "Аль-Каида"», — сказал он.

Ранее в марте ВКС России нанесли несколько авиаударов по объектам боевиков в Идлибе.

Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании зоны. Считается, что там присутствуют члены как международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не относящиеся к боевикам.

Кроме того, большая часть региона контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). В Москве же утверждают, что некоторые страны Запада хотят сохранить в этой провинции «анклав терроризма».

«Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» считаются террористическими и запрещены в России.

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