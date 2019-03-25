Попавшие в засаду боевиков в Сирии российские офицеры погибли

Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в конце февраля. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что военные погибли в ходе боя с террористами. По данным ведомства, они возвращались днем на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор и попали в засаду. Ранее сообщалось, что военнослужащие пропали без вести.

«В результате осуществленного комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтвержден факт гибели троих российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля», — говорится в сообщении.

Более 30 боевиков, причастных к гибели российских военных, ликвидированы ВКС России и спецназом, добавили в Минобороны.

В марте стало известно, что майор и два полковника в Сирии попали в засаду боевиков. Тогда Министерство обороны об их гибели официально не сообщало.

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