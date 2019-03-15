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Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

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Сухроб Каримов

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военные попали в засаду боевиков. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин. В машине находились майор и два полковника. Как отмечается, Министерство обороны России об их гибели официально не сообщало.

Родителям одного из них — майора Сухроба Каримова — сообщили о произошедшем и попросили явиться в военный госпиталь имени Бурденко, чтобы сдать анализ ДНК. Однако по результатам теста образцы не совпали. «Скоро месяц будет, как он [Каримов] пропал без вести», — пояснил собеседник «Би-би-си». Изданию не удалось выяснить имена остальных находившихся в УАЗе военных. На запрос, отправленный в Минобороны, ответа пока нет.

9 января сообщалось, что Министерство обороны не предало огласке гибель младшего сержанта Российской армии Андраника Арустамяна в Сирии. В справке по факту смерти военнослужащего указывалось, что он погиб из-за того, что не удержал минный шлагбаум и уронил его.

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