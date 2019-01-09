Минобороны заподозрили в замалчивании гибели россиянина в Сирии

Министерство обороны не стало предавать огласке гибель младшего сержанта российской армии Андраника Арустамяна в Сирии, пишет «Русская служба Би-би-си».

Арустамян был младшим сержантом 1-го батальона 21-й мотострелковой бригады 2-й армии. В справке по факту смерти военнослужащего, с содержанием которой ознакомилась «Би-би-си», указывается: мужчина погиб из-за того, что не удержал минный шлагбаум и уронил его. В результате этого произошел подрыв четырех мин. «Мл. ст. Арустамян А.Н. получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в документе.

Как отмечает издание, Министерство обороны России никак не прокомментировало информацию о смерти нескольких россиян при взрыве противотанковой мины на трассе Дамаск — Дейр-эз-Зор. Российские СМИ сообщали, что инцидент произошел 4 ноября 2018 года, однако из официальных документов, выданных родственникам, следует, что взрыв произошел 2 ноября.

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Родные военного сомневаются в правдивости официальной версии. «Противотанковая мина не должна сдетонировать, если ее уронят с небольшой высоты», — поделился с «Би-би-си» имевший отношение к российской армии родственник Арустамяна. Один из братьев погибшего также считает, что Минобороны не скрывало и не делало тайны из гибели солдата. Однако, по его мнению, «военные стараются лишний раз не сообщать о потерях, чтобы не отпугивать новых добровольцев».

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что 18 декабря направляла в военное ведомство запрос о том, сколько россиян погибло в Сирии с октября 2018 года, однако ответа не получила. Всего с ноября 2015 года по сентябрь 2018-го была подтверждена гибель 108 российских военнослужащих.

О гибели 11 человек в результате взрыва в бывшем здании криминальной полиции в Сирии сообщалось 5 ноября 2018 года. Шестеро из 11 погибших, по некоторым данным, предположительно, принадлежали к числу наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

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