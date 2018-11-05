Стало известно о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Сирии

Одиннадцать человек погибли в результате взрыва в бывшем здании криминальной полиции в Сирии. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника издания, взрыв произошел 4 ноября в здании, расположенном на трассе Дамаск — Дейр-эз-Зор. В этом месте, пояснил источник, располагается одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии (САА), укомплектованное сирийскими добровольцами и так называемыми российскими «военными советниками».

Как отметил собеседник «Новой газеты», шестеро из 11 погибших, предположительно, принадлежали к числу наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Издание сообщило, что уже направило запрос в МИД России «с просьбой прояснить судьбу россиян, пострадавших во время данного инцидента».

В начале февраля в Сирии в результате удара американской авиации также погибли российские наемники. Данные о жертвах сильно разнились — от 11 до нескольких сотен погибших.

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