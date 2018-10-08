В ЧВК Вагнера насчитали 10 процентов украинцев

Граждане Украины составляют 10 процентов сотрудников так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом заявил глава аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Гуськов, передают «Украинские новости».

«Это где-то порядка 10 процентов. Но нюанс в том, что ЧВК Вагнера не имеет постоянного состава, это контрактная основа и ротации от трех месяцев и больше. Есть и те, кто, отвоевав в Донбассе, потом 3-4 раза были в Сирии», — отметил он.

По данным СБУ, через компанию прошло более пяти тысяч человек. «Количество граждан Украины, включая и жителей Крыма, которые приняли российское гражданство, не превышает 10 процентов», — подчеркнул Гуськов.

В конце сентября США решили ввести санкции против ЧВК Вагнера.

ЧВК Вагнера — компания выходца из российских спецслужб Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер. По некоторым сведениям, подразделения ЧВК участвовали в боевых действиях в Донбассе и Сирии, направлялись в Южный Судан для поддержки президента Омара аль-Башира. В марте появилась информация о том, что численность личного состава компании достигает 4,8 тысячи бойцов.

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