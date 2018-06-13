Французы нашли новое применение российских наемников

Бойцы так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера находятся в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и помогают охранять президента страны Фостен-Арканжа Туадеру. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на французскую Le Monde.

По данным издания, наемники базируются на территории поместья Беренго, которое ранее было резиденцией президента, а затем императора страны Жан-Беделя Бокассы. Оно расположено в 60 километрах от столицы ЦАР города Банги.

Французская газета пишет, что на территорию страны были направлены 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов «для подготовки военнослужащих». При этом пять человек якобы кадровые разведчики, а остальные — сотрудники ЧВК Sewa Security Services и Lobaye Ltd, а на самом деле — бойцы группы Вагнера.

Отмечается, что подготовкой местных военных их задачи не ограничиваются, они также якобы лично обеспечивают безопасность Туадеры и «имеют неограниченный доступ к его рабочему графику и окружению». Как утверждается, один из наемников координирует действия телохранителей президента.

Конфликт в ЦАР начался в 2012 году между правительством и повстанцами, в основном мусульманами. В 2013-м представители мусульманской коалиции «Селека» захватили столицу страны Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. В ответ на эти действия христиане создали отряды ополчения «Антибалака», которые начали расправы над представителями мусульманской общины. Для стабилизации ситуации в стране развернуты воинские контингенты Франции, Африканского союза и ЕС.

ЧВК Вагнера — частная военная компания Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер, добровольцы которой, по некоторым сведениям, принимают участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Сообщалось, что среди наемников есть граждане Украины и России. Предположительно, в настоящее время бойцы также дислоцированы в Южном Судане, где сражаются на стороне президента Омара аль-Башира.

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