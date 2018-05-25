В США рассказали о бое с ЧВК Вагнера

Журналисты американского издания The New York Times рассказали свою версию первого прямого вооруженного столкновения американских сил и российских наемников в Сирии. Оно произошло в феврале этого года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как отмечает газета, на разных берегах реки Евфрат одновременно проходили две операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Одну из них поддерживали американские военные, другую — российские бойцы, предположительно, ЧВК Вагнера.

Во избежание столкновений военнослужащие регулярно обмениваются информацией по специальным каналам. Как утверждают журналисты, американцы несколько раз предупредили российскую сторону, что в том районе находиться очень опасно, поскольку там сконцентрированы вооруженные формирования. Российская сторона отметила, что «не может повлиять на сторонников Асада, проводивших операцию».

«Российское высшее командование в Сирии заверило нас, что там нет их людей», — заявил в апреле министр обороны США Джеймс Мэттис, добавив, что он отдал приказ уничтожить эти вооруженные формирования.

7 февраля сирийские правительственные силы атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (в основном курдов), поддерживаемых США. Американские военные в это время тоже находились на позициях. Сообщалось, что среди наступавших были члены российской ЧВК Вагнера. Позднее стало известно, что наемники хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, подконтрольные курдам.

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