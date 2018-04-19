Трамп поведал о жесткой схватке с россиянами в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что между американскими и российскими военными произошло серьезное столкновение в Сирии около месяца назад. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ во Флориде. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Мы уже какое-то время назад об этом говорили: у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими солдатами и русскими. Много людей погибло, и это очень печально», — сказал американский лидер.

Ранее в среду, 18 апреля, почти с таким же заявлением выступил помощник Госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его словам, российские наемники попытались атаковать американские силы в Сирии. Первый зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Красов назвал эти данные ложью.

7 февраля сирийские правительственные силы атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (в основном курдов), поддерживаемых США. Американские военные в это время тоже находились на позициях. Сообщалось, что среди наступавших были члены российской ЧВК Вагнера. Позднее стало известно, что наемники хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов.

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