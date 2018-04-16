Во внезапной смерти автора статей о российских наемниках не нашли криминала

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку после смерти журналиста информационного агентства «Новый День» Максима Бородина, который 12 апреля выпал с балкона пятого этажа. В управлении СК по региону заявили ТАСС, что не обнаружили признаков преступления.

Сообщается, что следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе несчастный случай. Оснований для возбуждения уголовного дела они не обнаружили. «Признаков того, что совершалось преступление, нет», — заявили в пресс-службе регионального управления СК.

Бородин скончался в больнице, не приходя в сознание, через три дня после падения с балкона. На сайте агентства отмечалось, что журналист упал с высоты пятого этажа при невыясненных обстоятельствах.

Позже в управлении МВД по Свердловской области порталу Е1.ru сообщили, что следственно-оперативная группа территориального ОВД и участковый, приехавшие после падения Бородина, обнаружили, что его квартира была заперта изнутри на щеколду. Предсмертной записки оперативники также не нашли.

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В то же время член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Вячеслав Башков писал в Facebook, что ранним утром 11 апреля Бородин позвонил ему и сообщил, что его «обложили силовики». По словам Башкова, журналист говорил, что у него на балконе человек с оружием, а на лестничной площадке люди в камуфляже и масках. «Максим высказал мнение, что в кратчайшее время они к нему вломятся с обыском, а сейчас, видимо, ждут разрешения суда», — сообщал общественник, отметив, однако, что через час Бородин перезвонил ему и «виноватым голосом сказал, что ошибся, видимо какие-то учения, и извинился».

Бородин писал о бойцах так называемой частной военной компании Вагнера с Урала. В марте он выпустил материал, в котором со ссылкой на собственные источники сообщал о доставке в Асбест тел погибших наемников Станислава Матвеева и Игоря Косотурова. Еще в одной его статье, написанной в соавторстве с другим журналистом, говорится, что в Сирии воюет не менее 30 жителей Свердловской области.

В феврале сообщалось о гибели в Сирии российских наемников, попавших под обстрел со стороны американских военных. Москва предварительно подтвердила гибель пяти россиян, однако многие источники сообщали, что жертв было больше.

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