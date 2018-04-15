Писавший о российских наемниках журналист умер при загадочных обстоятельствах

В реанимации екатеринбургской больницы скончался журналист РИА «Новый День» Максим Бородин, сообщается на сайте агентства.

Он несколько дней не приходил в сознание после того, как 12 апреля упал с высоты пятого этажа. Отмечалось, что это произошло при невыясненных обстоятельствах. К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы.

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Бородин писал о бойцах так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера с Урала. В марте он выпустил материал, в котором со ссылкой на собственные источники сообщал о доставке в Асбест тел погибших наемников Станислава Матвеева и Игоря Косотурова. Еще в одной его статье, написанной в соавторстве с другим журналистом, говорится о том, что в Сирии воюет не менее 30 жителей Свердловской области.

В феврале сообщалось о гибели в Сирии российских наемников, попавших под обстрел со стороны американских военных. Москва предварительно подтвердила гибель пяти россиян, однако многие источники сообщали, что жертв было больше.

12 апреля директор ЦРУ Майк Помпео, находясь на слушании в сенате США, сказал, что «пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником и пара сотен погибла».

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