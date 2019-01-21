В Абхазии погибли трое российских военных

Трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли, еще двое пострадали в результате опрокидывания БТР-80 по пути в пункт постоянной дислокации. Об этом в понедельник, 21 января, сообщается в пресс-релизе Южного военного округа, передает ТАСС.

Инцидент произошел 18 января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в Абхазию. Сообщается, что на сложном участке дороги БТР опрокинулся в ущелье.

«В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту», — говорится в сообщении. Уточняется, что военные получили всю необходимую медицинскую помощь.

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По данным «Интерфакса», комиссия военного округа рассматривает несколько версий произошедшего. Так, причиной происшествия могла стать техническая неисправность машины либо человеческий фактор. Как уточнил источник, водителем БТР был военнослужащий по призыву.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 350 УК РФ («Нарушение правил вождения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

Подразделения российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии входят в состав Южного военного округа. В августе 2008 года, в начале второго президентского срока бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

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