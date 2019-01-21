Рухнувший в абхазское ущелье российский БТР показали на видео

Новости УрФО / YouTube

На YouTube-канале David Zhvania опубликован видеоролик, на котором присутствует российский БТР-80, упавший в ущелье, в результате чего погибли трое военнослужащих Вооруженных сил РФ.

На записи также видно дорогу, на сложном участке которой, как указывается в пресс-релизе Южного военного округа, БТР опрокинулся в ущелье.

Инцидент произошел 18 января, однако известно о нем стало только в понедельник, 21 января. При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в республике БТР опрокинулся в ущелье с 40-метровой высоты. Три человека погибли, еще двое — пострадали, их эвакуировали в окружной военный госпиталь.

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