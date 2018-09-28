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Грузия потребовала вывести российские войска из Абхазии и Южной Осетии

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России необходимо вывести свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает оккупированными территориями. Об этом на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает «Новости-Грузия».

Глава грузинского правительства обвинил Россию в невыполнении международных обязательств, включая Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. «Мы, со своей стороны, выполнили это соглашение полностью. Кроме того, мы выполняем юридически обязательное соглашение о неприменении силы. Это подтверждает необратимость нашей политики по исключительно мирному урегулированию этого конфликта. Именно поэтому я настоятельно призываю Российскую Федерацию выполнить подписанные международные обязательства и вывести оккупационные силы с территории Грузии», — сказал Бахтадзе.

Он также добавил, что для мирного разрешения конфликта Тбилиси активно пытается задействовать формат Женевских международных дискуссий. Бахтадзе отметил, что эти попытки наталкиваются на абсолютно «необоснованные и абсолютно неприемлемые моменты сопротивления со стороны России».

«В XXI веке, когда люди, нации и культуры стремятся к большей интеграции и развитию, создание искусственных барьеров и препятствий, в том числе и из колючей проволоки, абсолютно неприемлемы. Мы хотим выйти из тупика на российско-грузинских переговорах, но добиться этого можно только при уважении к территориальной целостности, суверенитету Грузии и принципам международного права», — указал он.

Также Бахтадзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, сказав, что любой успех Грузии — это и «их успех». Премьер призвал российские власти «не подрывать и не компрометировать мирные инициативы» властей Грузии, ориентированные на сограждан на оккупированных территориях.

«У нас общее историческое прошлое, которое должно проложить путь к нашему общему будущему. Я уверен, я убежден, что это будет будущее мира и процветания. Обязанность грузинских властей – защитить и гарантировать права каждого гражданина, и мы готовы выполнять эту обязанность необратимо. Они должны пользоваться всеми благами, доступными в Грузии, будь то права человека, образование, здравоохранение или безвизовые поездки в Европу… Еще раз я хотел бы призвать Россию не подрывать и не компрометировать наши мирные инициативы и позволить жителям оккупированных территорий жить достойной жизнью», — заключил премьер-министр Грузии.

Грузия оспаривает независимость Абхазии и Южной Осетии. В стране действует закон «Об оккупированных территориях», в котором Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию. В этом документе республики фигурируют как Абхазская Автономная Республика и Цхинвальский регион.

Указ о признании независимости двух государств Россией в августе 2008 года подписал президент РФ Дмитрий Медведев после неудачной попытки Тбилиси вернуть Южную Осетию под свой контроль. Независимость Южной Осетии признали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату.

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