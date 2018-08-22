Грузия решила засудить Россию

Министерство юстиции Грузии внесло в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России. Сообщение об этом в среду, 22 августа, появилось на сайте грузинского Минюста.

Как отмечается, межгосударственный иск «Грузия против Российской Федерации» был внесен 21 августа. В нем Тбилиси требует установить ответственность России за нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека. «Продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией против населения Грузии Россией нарушаются 2-я статья Европейской конвенции ("Право на жизнь"), 3-я ("Запрещение пыток"), 5-я ("Право на свободу и безопасность"), 8-я ("Право на уважение частной и семейной жизни") и 13-я ("Право на эффективное средство правовой защиты")», — сказано в сообщении Минюста. Также Москва нарушает статьи 14-ю («Запрещение дискриминации») и 18-ю («Пределы использования ограничений в отношении прав»), первый протокол 1-й статьи («Право на собственность») и 2-й («Право на образование»), а также 2-ю статью четвертого дополнительного протокола («Свобода передвижения»), утверждает Тбилиси.

Минюст указывает, что у данных нарушений имеется дискриминационный мотив, служащий цели еще большего притеснения и запугивания этнических грузин, чтобы не дать им вернуться в Абхазию и Южную Осетию.

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«Грузия представила соответствующие доказательства Страсбургскому суду и четко подняла вопрос об ответственности России на оккупированных территориях Грузии (таковыми в Тбилиси считаются Абхазия и Южная Осетия — прим. «Ленты.ру») и административной практике нарушений прав населения на оккупированных территориях и за линией оккупации (в Грузии так называют границу с Абхазией и Южной Осетией — прим. «Ленты.ру»)», — утверждается в заявлении министерства.

Особое внимание в иске уделено делам о гибели грузинских граждан Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Татунашвили скончался в Цхинвале в феврале текущего года. Комитет государственной безопасности Южной Осетии заявил, что мужчина принимал участие в пятидневной войне 2008 года на стороне Грузии, а также готовил диверсии на территории республики, а умер он от сердечного приступа после того, как был задержан. Грузия полагает, что он был убит.

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Отхозория был убит абхазским пограничником на контролируемой Тбилиси территории в мае 2016 года. Его убийца Рашид Канджи-оглы был заочно приговорен грузинским судом к тюремному заключению, однако Абхазия выдавать Тбилиси Канджи-оглы отказывается. Башарули пропал в Южной Осетии в июне 2014 года. Его тело было найдено через семь месяцев, югоосетинские власти утверждают, что молодой человек покончил с собой, в то время как его родственники полагают, что Башарули был задержан и убит.

Ответственность за эти преступления Тбилиси возлагает на Москву, также в Грузии уверены, что Россия предпринимает попытки помешать следственным органам Грузии.

В сообщении Минюста отмечается, что до этого у Грузии с Россией уже были две межгосударственные тяжбы в ЕСПЧ. По одному из исков, касавшемуся массовой депортации грузинских граждан из России в 2006 год, суд встал на сторону Тбилиси. Также Тбилиси ожидает решения суда по второму иску, касающемуся пятидневной войны 2008 года, который был подан 23 мая.

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