Новейший российский вертолет заметили в Сирии

Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ принял участие в операции в Сирии. Ролик опубликован в пятницу, 22 марта, в Telegram-канале «Военный осведомитель».

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Как отмечают авторы канала, на кадрах отчетливо видна модификация НМ. Вертолет впервые участвовал в боевой операции, он работал в паре с Ми-24/35 на севере провинции Хама. Они наносили удары по объектам боевиков в населенном пункте Натамина.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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