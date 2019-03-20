Ми-28НМ получит «изделие 305»

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит современную управляемую ракету «изделие 305», сообщил ТАСС источник в авиастроительном комплексе.

«Для Ми-28НМ создается новая ракета, "изделие 305", предназначенная для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений. Дальность применения ракеты составляет более 25 километров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, один вертолет сможет переносить до восьми единиц «изделия 305» (по четыре на каждом пилоне). Источник рассказал, что наведение ракеты по цели будет осуществляться бортовой инерциальной навигационной системой, данные в память которой будут вноситься в момент запуска с вертолета. Координаты мишени Ми-28НМ будет получать от собственных средств обнаружения или из единой системы управления войсками.

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Собеседник добавил, что на конечном участке траектории полета «ракета будет включать головку самонаведения для обнаружения цели в заданном районе и поражения», а вертолет будет получать видеосигнал с ракеты по защищенной информационно-командной радиолинии.

В настоящее время максимальная дальность поражения российских управляемых ракет для вертолетов достигает 15 километров.

В марте сообщалось, что Минобороны планирует заключить контракт на поставку первой партии Ми-28НМ.

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