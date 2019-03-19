Опубликовано видео из реакторного отсека К-3

tvzvezda.ru

В честь Дня моряка-подводника ВМФ России «Звезда» опубликовала кадры хроники из реакторного отсека первой советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-3.

Телеканал отмечает, что атомная энергетическая установка располагается в средней части корпуса субмарины, и напоминает, что одним из основных преимуществ АПЛ является автономность и высокая скорость движения.

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Субмарина «Ленинский комсомол», первоначально известная как К-3, была первой советской (и третьей в мире) АПЛ. Под водой подлодка способна развивать скорость до 31 узла. Время автономного плавания составляет 50-60 суток. Субмарина спущена на воду в августе 1957 года. Выведена из состава флота в 1991-м.

С 2006 года субмарина, находящаяся в акватории судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске (Мурманская область), проходит переоборудование под музей.

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