Создатель «Арматы» попал на проценты

Прибыльность контрактов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, Свердловская область) с Минобороны России оставляет желать лучшего, заявил РБК гендиректор корпорации-производителя танков Т-14 «Армата» Александр Потапов.
«Минобороны рассчитывается после подписанных актов о выполненных работах. Если вдруг возникают какие-то сбои, кооперация от нас требует расчет, а у нас этих денег нет. И мы вынуждены брать кредит, попадая опять на проценты, как и в случае с военно-техническим сотрудничеством (ВТС), только их уже нам никто не субсидирует. Это тоже съедает рентабельность», — сказал менеджер.
К другим факторам, негативно сказывающимся на стоимости продукции «Уралвагонзавода», гендиректор отнес задержки поставок комплектующих подрядчиками и повышение НДС с 18 до 20 процентов.
Потапов не назвал стоимость единицы Т-14 «Армата», однако отметил, что в структуре цены спецтехники корпорации «собственные работы, как правило, занимают 20-25 процентов, максимум 30 процентов».
В марте сообщалось, что Т-14 «Армата» оснастили туалетом.
В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный».
В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы «Армата» производства «Уралвагонзавода».