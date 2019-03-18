Создатель «Арматы» попал на проценты

Прибыльность контрактов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, Свердловская область) с Минобороны России оставляет желать лучшего, заявил РБК гендиректор корпорации-производителя танков Т-14 «Армата» Александр Потапов.

«Минобороны рассчитывается после подписанных актов о выполненных работах. Если вдруг возникают какие-то сбои, кооперация от нас требует расчет, а у нас этих денег нет. И мы вынуждены брать кредит, попадая опять на проценты, как и в случае с военно-техническим сотрудничеством (ВТС), только их уже нам никто не субсидирует. Это тоже съедает рентабельность», — сказал менеджер.

К другим факторам, негативно сказывающимся на стоимости продукции «Уралвагонзавода», гендиректор отнес задержки поставок комплектующих подрядчиками и повышение НДС с 18 до 20 процентов.

Потапов не назвал стоимость единицы Т-14 «Армата», однако отметил, что в структуре цены спецтехники корпорации «собственные работы, как правило, занимают 20-25 процентов, максимум 30 процентов».

Материалы по теме Накроет всех От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

В марте сообщалось, что Т-14 «Армата» оснастили туалетом.

В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный».

В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы «Армата» производства «Уралвагонзавода».

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!