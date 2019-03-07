«Армату» оснастили санузлом

Российский танк Т-14 «Армата» получил туалет, сообщил ТАСС директор по качеству и информационным технологиям «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ) Илья Баранов.
«То есть вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата". В этом танке изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО — средство жизнеобеспечения, или, проще говоря, туалет», — сказал эксперт.
В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный».
В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы «Армата» производства «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, Свердловская область).