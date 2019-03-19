В России допустили создание против США мультимегатонного оружия

В случае, если США нарушат мораторий по испытанию ядерного оружия, Россия может создать мультимегатонное оружие, заявил НСН заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

«А если США объявят о выходе из моратория по испытанию ядерного оружия, тогда нам тоже нужно объявить об этом. Создать мультимегатонное оружие, испытать его с тем, чтобы Штатам неповадно было мявкать, хрюкать и пукать», — сказал эксперт.

Специалист уверен, что планы Соединенных Штатов провести в августе и ноябре испытания ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтверждают давнее нарушение американской стороной соглашения. В этом случае России следует напомнить о работах по созданию ядерного подводного беспилотника «Посейдон», а также модернизировать «Калибр-М» из ракеты средней дальности в крылатую ракету межконтинентального радиуса действия, полагает Сивков.

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«Нужно сделать так, чтобы при любом развитии ситуации Соединенные Штаты знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно четко заявить, что бить будем по каньонам, разломам», — заявил доктор военных наук.

В феврале 2018 года Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.

В ноябре 2017 года зампрезидента РАРАН рекомендовал России в ответ на выход США из ДРСМД развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».

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