Раскрыта предыстория «Посейдона»

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Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 должна была получить одну термоядерную торпеду диаметром полтора метра, предназначенную для поражения береговой инфраструктуры противника, сообщил «Звезде» конструктор Радий Шмаков.

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«Мы проектировали подлодку К-3 именно с ударом возмездия, с большой торпедой. Военных к этому кораблю не допустили. Проектировали специалисты, которых штучно отбирал [советский кораблестроитель] Владимир Николаевич Перегудов», — сказал специалист.

Одним из противников подобного вооружения выступал главком ВМФ Николай Кузнецов ( в 1939-1947 и 1951-1955 годах). «Особенность боевого применения мегаторпеды подразумевала небольшое расстояние до цели, с которого может быть произведен пуск. Нужно было подойти к береговой черте противника. При этом там сильно развиты средства противолодочной обороны, и вероятность уничтожения подлодки была велика. Поэтому было принято решение отказа от мегаторпеды», — уточнил гендиректор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев.

В настоящее время Россия создает аналогичную мегаторпеду — ядерный подводный беспилотник «Посейдон».

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