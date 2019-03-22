Бежавшая из России чеченка рассказала о путях попадания в ИГ

Уроженка Чечни Лайла Газиева, которую осудили в Ираке за причастность к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), рассказала о том, как попала к боевикам. Ее историю приводит агентство Reuters.

По словам Газиевой, когда ей было 17 лет, она была вынуждена бежать «от насилия в Чечне» и перебралась во Францию. В 2015 году она развелась с мужем, так как он оказался «недостаточно набожным», и решила отправиться в путешествие по Турции. Ее сопровождали еще несколько россиянок, с которыми женщина познакомилась в чате. Газиева оставила во Франции своих троих детей, объяснив, что едет в короткий отпуск.

Как рассказала женщина, уже в Турции ее попутчицы предложили ей прокатиться по побережью, и в результате они оказались на территории Сирии, которую контролировало ИГ. Газиева пояснила, что это произошло «по незнанию», так как она слишком поздно поняла, куда они едут.

Спустя несколько месяцев Газиева снова вышла замуж за сражавшегося на стороне ИГ чеченца и вместе с ним переехала в иракский Мосул, где родила сына. Женщина отметила, что поначалу ей было страшно, однако через какое-то время жизнь среди боевиков начала ей нравиться: как иностранным бойцам Газиевой и ее мужу в Ираке предоставили один из лучших домов, они также получали лучшее питание и медицинскую помощь. В целом, по словам женщины, на территории ИГ жилось «как во Франции», но при этом ей никто не мешал «свободно и спокойно исповедовать свою религию».

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Овдовев после рождения ребенка, Газиева перебралась на север Ирака, подальше от боев. Однако в августе 2017 года, когда иракские войска отбили Мосул у террористов и начали наступление на их позиции на севере страны, Газиевой вместе с другими женами боевиков и их детьми пришлось бежать по направлению к Турции. Как рассказала женщина, бойцы курдских отрядов, которые контролировали территорию близ турецкой границы, обещали пропустить их через границы, однако в итоге заставили сдаться и передали иракским властям.

В результате Газиева вместе с еще 2000 женщин и детей оказалась в иракской тюрьме и в 2018 году была осуждена на пожизненное заключение. Ни у женщины, ни у ее ребенка нет французского гражданства, поэтому, отмечает Reuters, они могут рассчитывать только на помощь России, откуда ранее Газиева бежала.

Всего, по данным агентства, в настоящее время в иракских тюрьмах находятся порядка 1,1 тысячи детей, при этом 185 из них в возрасте от девяти до 18 лет уже были осуждены и получили сроки в размере от нескольких месяцев до 15 лет в детской колонии в Багдаде. При этом из-за плохих условий, в которых содержатся дети, как минимум семеро из них уже умерли.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин пообещал, что власти страны продолжат работу по возвращению детей российских граждан из Сирии и Ирака. Так, в декабре прошлого года из иракских тюрем в Москву вывезли 30 детей, всего за 2018 год в Россию вернулись более 90 женщин и детей из Сирии и Ирака. Еще 27 детей вернули в Россию в феврале.

В феврале 2017 года Путин рассказал о том, что всего на территории Сирии воюют порядка девяти тысяч боевиков, приехавших туда из стран бывшего СНГ. В итоге за последние несколько лет на территорию, подконтрольную ИГ, было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

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