Мир
 
Последние новости
Чубайс исполнил свою миссию
Эмили Ратаковски снялась в рекламе вина в купальнике
Переименование столицы Казахстана в Нурсултан признали полностью законным
Лобовое столкновение африканских автобусов убило 70 человек
Российский губернатор пообещал найти рассказавших о его идее с мощами «козлов»
В древней могиле нашли «айфон» бронзового века
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
От скандального министра потребовали составить черный список чиновников
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Новости партнеров

Бежавшая из России чеченка рассказала о путях попадания в ИГ

Перейти в «Мою Ленту»

Уроженка Чечни Лайла Газиева, которую осудили в Ираке за причастность к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), рассказала о том, как попала к боевикам. Ее историю приводит агентство Reuters.

По словам Газиевой, когда ей было 17 лет, она была вынуждена бежать «от насилия в Чечне» и перебралась во Францию. В 2015 году она развелась с мужем, так как он оказался «недостаточно набожным», и решила отправиться в путешествие по Турции. Ее сопровождали еще несколько россиянок, с которыми женщина познакомилась в чате. Газиева оставила во Франции своих троих детей, объяснив, что едет в короткий отпуск.

Как рассказала женщина, уже в Турции ее попутчицы предложили ей прокатиться по побережью, и в результате они оказались на территории Сирии, которую контролировало ИГ. Газиева пояснила, что это произошло «по незнанию», так как она слишком поздно поняла, куда они едут.

Спустя несколько месяцев Газиева снова вышла замуж за сражавшегося на стороне ИГ чеченца и вместе с ним переехала в иракский Мосул, где родила сына. Женщина отметила, что поначалу ей было страшно, однако через какое-то время жизнь среди боевиков начала ей нравиться: как иностранным бойцам Газиевой и ее мужу в Ираке предоставили один из лучших домов, они также получали лучшее питание и медицинскую помощь. В целом, по словам женщины, на территории ИГ жилось «как во Франции», но при этом ей никто не мешал «свободно и спокойно исповедовать свою религию».

Овдовев после рождения ребенка, Газиева перебралась на север Ирака, подальше от боев. Однако в августе 2017 года, когда иракские войска отбили Мосул у террористов и начали наступление на их позиции на севере страны, Газиевой вместе с другими женами боевиков и их детьми пришлось бежать по направлению к Турции. Как рассказала женщина, бойцы курдских отрядов, которые контролировали территорию близ турецкой границы, обещали пропустить их через границы, однако в итоге заставили сдаться и передали иракским властям.

В результате Газиева вместе с еще 2000 женщин и детей оказалась в иракской тюрьме и в 2018 году была осуждена на пожизненное заключение. Ни у женщины, ни у ее ребенка нет французского гражданства, поэтому, отмечает Reuters, они могут рассчитывать только на помощь России, откуда ранее Газиева бежала.

Всего, по данным агентства, в настоящее время в иракских тюрьмах находятся порядка 1,1 тысячи детей, при этом 185 из них в возрасте от девяти до 18 лет уже были осуждены и получили сроки в размере от нескольких месяцев до 15 лет в детской колонии в Багдаде. При этом из-за плохих условий, в которых содержатся дети, как минимум семеро из них уже умерли.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин пообещал, что власти страны продолжат работу по возвращению детей российских граждан из Сирии и Ирака. Так, в декабре прошлого года из иракских тюрем в Москву вывезли 30 детей, всего за 2018 год в Россию вернулись более 90 женщин и детей из Сирии и Ирака. Еще 27 детей вернули в Россию в феврале.

В феврале 2017 года Путин рассказал о том, что всего на территории Сирии воюют порядка девяти тысяч боевиков, приехавших туда из стран бывшего СНГ. В итоге за последние несколько лет на территорию, подконтрольную ИГ, было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Три десятка российских детей вернулись в Россию из иракской тюрьмы
Российскую школьницу вызволили из иракской тюрьмы
В России посетовали на низкий уровень образования в ИГ
Российских детей из иракских тюрем вернули домой
Другие материалы рубрики
Мир00:0421 марта

«Слава Богу-Императору!»

ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
14:27Сегодня

Момент крушения перегруженного парома в Ираке попал на видео

11:40Сегодня

В России рассказали о массовой гибели беженцев в сирийском лагере

13:34Сегодня

Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам

МирПартнерский материал

Шестое чувство

В этих местах люди замирают и загадочно улыбаются
11:54Сегодня

В Сирии погибла дагестанская правозащитница

18:4221 марта

Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение

11:52Сегодня

Американские солдаты погибли в Афганистане

Мир00:0512 марта
Роберт Дерст

«Поубивал их всех, вот и все»

Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
02:4521 марта

Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе

10:23Сегодня

Россия заявила о признании Голанских высот сирийскими

10:11Сегодня

В российское посольство в Греции бросили гранату

Россия
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске
После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих
«Мамы! Вы поющие или вы пьющие?»
Что в голове у российских женщин, которые борются с абортами и не спорят с мужчинами
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Россиянка заявила о праве женщин на жир и морщины и пожалела
Кремль отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам
Все материалы
Мир
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Момент крушения перегруженного парома в Ираке попал на видео
Бежавшая из России чеченка рассказала о путях попадания в ИГ
Фанат Трампа сознался в рассылке бомб политикам
В Сирии погибла дагестанская правозащитница
В Сербии начались массовые беспорядки
Президента страны обвиняют в захвате власти. Его дворец штурмовали
Расчет кремлевских старцев
 
Все материалы
Бывший СССР
Степной Дубай
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
Лидер президентской гонки на Украине собрался возвращать Крым компромиссами
Нурсултан НазарбаевВеликий Елбасы
Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку, но не оставил власть
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Лидер президентской гонки на Украине вступился за русский язык
Чеченцы Казахстана отреагировали на отставку Назарбаева
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Названы прославившие Россию бизнесмены
От скандального министра потребовали составить черный список чиновников
Гроб к Рождеству
Volvo призывает к диалогу «за жизнь»
Власти нашли способ оштрафовать помогавшего бедным бизнесмена
Мировой экономике пообещали светлое будущее после перемирия США и Китая
Компания Руслана Байсарова установила ключевую часть моста в Китай
Все материалы
Силовые структуры
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Нападение беглого преступника на полицейских в Татарстане попало на видео
Украинец Гриб сел за склонение российской школьницы к теракту на выпускном
Неудачник попытался ограбить не работающий с наличными российский банк
ФСБ устроила обыски в трех городах по делу о хищении средств гособоронзаказа
Все материалы
Наука и техника
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Физики приблизились к решению главной загадки Вселенной
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Названа причина появления неизлечимого рака
F-35A получит «убийцу» российских C-400
Все материалы
Спорт
Дьявольская сила
Россия без шансов проиграла Бельгии. Но борьба за чемпионат Европы только началась
Российского легкоатлета лишили золота чемпионата мира за допинг
Сборная России оставила чистую раздевалку после поражения от Бельгии
«Недаром меня называют воином»
Чемпион мира по кикбоксингу возглавил Калмыкию. Как Бату Хасиков пробился на вершину?
«Реалу» приписали интерес к очередному футболисту
Россиянин стал самым результативным игроком НХЛ за 20 лет
Бывший тренер «Зенита» отказался признать величие Лобановского
Все материалы
Культура
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Наше все«Отмороженных не ставить!»
Почему Егор Летов, «Сектор Газа» и «Любэ» не звучали на радио
Российский губернатор пообещал найти рассказавших о его идее с мощами «козлов»
Российский губернатор задумал заманить людей в музеи при помощи мощей
Звезда «Зеленого слоника» запер себя в клетке в центре Москвы
Создатели «Игры престолов» ответили на критику седьмого сезона
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Сибиряк в шортах и футболке на заснеженном аэродроме восхитил пользователей сети
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Роскомнадзор потратит десятки миллионов рублей на контроль поисковиков
Снимающие порно для детей матери изумили телезрителей
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Сестру Кардашьян обругали за глумление над бедными
Эмили Ратаковски снялась в рекламе вина в купальнике
Gucci решил продавать «грязную» обувь по 870 долларов
Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков
Все материалы
Путешествия
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Опять ешь? Понимаю!»
Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке
Российский вертолет упал сразу после взлета
Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы
Израиль объяснил причину отказа во въезде россиянам
Все материалы
Из жизни
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону
Оставшаяся без короны «Мисс Москва» обвинила организаторов в клевете
Черная кошка побелела из-за редкой болезни
Китаянка объелась живыми личинками и попала в реанимацию
Все материалы
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Все о новом Cayenne Coupe
Porsche внезапно сделали Cayenne еще более спортивным
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
Все об обновленном Мерседесе GLC Coupe
Пять фактов о рестайлинговом купе-кроссовере из Штутгарта
Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
Kia начала продавать «другой» Sportage
Китайцы построили водородный хэтчбек с запасом хода более 1000 километров
Все материалы
Дом
Восточные блоки
Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Возьмите на сдачу
Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы и где их искать
Рассчитана средняя этажность жилья в России
Спрос на квартиры в Москве резко вырос
Определена стоимость всей недвижимости России
В России стали строить меньше жилья
Все материалы