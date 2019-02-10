Три десятка российских детей вернулись в Россию из иракской тюрьмы

Еще 27 российских детей вернулись в Россию из иракской тюрьмы, где они содержались вместе с матерями. Школьники прилетели из Багдада в Москву спецбортом МЧС, передает в воскресенье, 10 февраля, ТАСС со ссылкой на министерство.

Детям от 4 до 13 лет, они из десяти регионов страны. В полете их сопровождали спасатели, врачи-педиатры и психологи. Эвакуированных отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, а там передадут родственникам и опекунам.

По данным пресс-службы уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, на Ближнем Востоке могут находиться около 700 несовершеннолетних россиян, вывезенных туда родителями.

В конце декабря сообщалось, что в Москву доставили 30 детей из иракских тюрем.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин рассказал о том, что на территории Сирии воюет около девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР. Из-за этого за последние несколько лет на территорию ИГ («Исламское государство», запрещена в России) было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

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