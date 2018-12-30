Российских детей из иракских тюрем вернули домой

Российские дети, которых держали в тюрьмах Ирака, прилетели в Москву. Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как рассказал Кадыров, всего освободили 30 детей из Дагестана, Чечни, Москвы и Пензы. Он подчеркнул, что дети оказались в такой ситуации не по своей воле, и если их не вернуть домой, то они могут стать «добычей западных спецслужб».

Чеченский глава также заверил президента России Владимира Путина, что его поручение о спасении женщин и детей, которые оказались в Сирии и Ираке, будет выполнено «в полном объеме».

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин рассказал о том, что на территории Сирии воюет порядка девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР. Из-за этого за последние несколько лет на территорию ИГ («Исламское государство», запрещена в России) было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы, передавал Znak.com.

При этом за минувший год, по данным «Настоящего времени», в Россию вернулись более 90 женщин и детей из Сирии и Ирака. В декабре Путин заявил, что Россия продолжит работу по возвращению детей российских граждан из Сирии.

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