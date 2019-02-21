Россия
 
Последние новости
Раскрыты возможности «Циркона» маневрировать на подлете к США
Фотография Путина обеспечила мировой рекорд трехметровому валенку
Кремль подтвердил источник заражения дизентерией в московских детсадах
Израильтяне объединились против Нетаньяху
В России появится реестр лудоманов
Двери московского метро начали открываться по-новому 
Стали известны подробности пыток в НКВД
Пик похолодания в Москве придется на Лаптев день 
Вдова бойца MMA выжила в четырехчасовом избиении благодаря навыкам борьбы
Елена Малышева ответила на критику танца матки в эфире Первого канала
Новости партнеров

Российскую школьницу вызволили из иракской тюрьмы

Перейти в «Мою Ленту»

Уроженка Новосибирской области 14-летняя Алла вернулась на родину самолетом МЧС. До последнего времени она находилась в багдадской тюрьме «Расафа» (Ирак) вместе с сестрой и матерью, которых обвинили в пособничестве терроризму. Об этом сообщает портал Vn.ru.

Спецбортом Аллу доставили на родину вместе с другими детьми, чьи родители находятся в тюрьмах Ирака и Сирии. Старшая сестра девушки 19-летняя Татьяна и мать Ольга ожидают приговора суда. Доступ к данным женщин временно ограничен. О судьбе отца Аллы ничего не известно.

Как сообщает «Радио. Свобода», Ольга работала медсестрой в поселке Новочановское Барабинского района, воспитывала дочь Татьяну. Вскоре она вышла замуж за исламиста, в 2005 году у нее родилась дочь Алла. Дети воспитывались в исламских традициях.

Предполагается, что отец Аллы (уроженец Таджикистана) возглавлял Барабинский джамаат — ячейку, созданную для вербовки сторонников ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России). В 2014 году семья переехала в Египет, и связь с ними оборвалась.

О том, что Ольга попала в иракскую тюрьму, стало известно весной 2018 года. Она оказалась среди группы российских женщин, о которых говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Как уточнял Vn.ru, россиянок старше 14 лет обвинили по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. По местным законам за это положена смертная казнь через повешение.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин рассказал, что на территории Сирии воюет около девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР. Из-за этого за последние несколько лет на территорию ИГ из России было вывезено более тысячи женщин и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

Последнюю на данный момент группу детей привезли в Россию из Ирака в начале февраля. Детям от 4 до 13 лет, они из десяти регионов страны. Эвакуированных передадут родственникам и опекунам, их матери остались в тюрьме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Школьницу из Барабинска вернули из иракской тюрьмы в Россию
Школьницу из России вернули из иракской тюрьмы на родину
Смертную казнь ждет в тюрьме Ирака новосибирская медсестра
Три десятка российских детей вернулись в Россию из иракской тюрьмы
Российских детей из иракских тюрем вернули домой
Другие материалы рубрики
Россия13:0820 февраля

«Для людей важно, что реально сделано»

Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
17:2619 февраля

Стал известен список прессы на столе Путина

14:54Сегодня

В России появится реестр лудоманов

14:46Сегодня

Стали известны подробности пыток в НКВД

Россия00:0219 февраля

«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»

Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
14:26Сегодня

Российский школьник покрасил волосы и был отстранен от уроков

11:5615 февраля

Власти подготовились к повышению возраста продажи алкоголя

12:38Сегодня

Песков рассказал о недовольстве Путина

Россия00:0516 февраля

«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»

Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
13:04Сегодня

Кремль понадеялся на истину в деле американского инвестора

12:13Сегодня

В России принят закон о паллиативной помощи

10:1315 февраля

В России на четверть увеличилась заболеваемость диабетом

Россия
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
В России появится реестр лудоманов
Стали известны подробности пыток в НКВД
Все материалы
Мир
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
В Сербии предложили запустить аналог конкурса «Лидеры России»
Израильтяне объединились против Нетаньяху
Ираку отдали полторы сотни джихадистов
Китайские воспитатели поиздевались над детьми в Италии и были арестованы
«Угроза не исчезла»
 
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Порошенко снова предупредил о возможной войне с Россией
Эстония начала подготовку к войне
Застрявших в Южной Осетии грузин привили и выпустили
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Все материалы
Экономика
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
«Почему не болит голова у фермера?»
Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства
Германия научит Россию собирать мусор
Австрия назвала преимущество «Северного потока-2» перед американским газом
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Бизнес-навигатор МСП занял первое место на конкурсе «Золотой сайт»
Торговые сети предупредили о перебоях с поставками молока
Все материалы
Силовые структуры
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Банда Цапков выплатила потерпевшим в сто раз меньше положенного
Националист Демушкин досрочно вышел из колонии
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
Самосуд родителей школьников над пятиклассником-хулиганом обернулся делом
Все материалы
Наука и техника
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Раскрыты возможности «Циркона» маневрировать на подлете к США
Израиль «уничтожил» российские вертолеты в рекламе своих противоракетных систем
Исполнение поручения Путина назвали невозможным
Назван легкий способ предотвратить смертоносную болезнь мозга
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Вдова бойца MMA выжила в четырехчасовом избиении благодаря навыкам борьбы
Тактаров сравнил получившего удар в пах Харитонова с Неймаром
«Реал» задумал избавиться от самого дорогого футболиста в истории клуба
Роналду отреагировал на кричалки про неуплату налогов во время матча ЛЧ
Намерение бывшего чемпиона UFC покинуть спорт связали с Нурмагомедовым
Роналду вернулся в Мадрид в составе «Ювентуса» и проиграл в Лиге чемпионов
Все материалы
Культура
«Я хочу делать правду»
Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Названы лучшие поп-музыканты года
Активисты устроили погром и сорвали показ черной комедии о блокадном Ленинграде
Дэниел Рэдклифф признался в пьянстве между съемками «Гарри Поттера»
Леди Гага разорвала помолвку
Все материалы
Интернет и СМИ
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Опальный знаток «Что? Где? Когда?» рассказал об интригах за кадром шоу
Дедушка создал свод правил для будущего кавалера внучки и насмешил ее
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Люди из разных стран массово сознались в отвратительных вкусовых предпочтениях
Москвич с «демонически черным» глазом рассказал о комплексах и получил похвалу
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда
Кошка Лагерфельда ушла в траур
Для российских военных создали новый телефон
Раскрыты разрушающие красоту привычки женщин
Все материалы
Путешествия
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Турист ударил жену на глазах у прохожих и стал фигурантом дела
Бизнес-джет почти врезался в пассажирский самолет над Москвой
Австралийский пилот заскучал и нарисовал в воздухе пенисы
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Все материалы
Из жизни
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
Девушка помыла руки в общественном туалете и заработала язвы на лице
Британка попросила сделать сумочку из своей ампутированной ноги
Муж убил жену за отказ увеличить грудь
Яркий экран смартфона «выжег» в глазах девушки 500 отверстий
Все материалы
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
УАЗ Хантер превратился в грузовик
Стали известны российские цены на обновленный Mitsubishi L200
«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам
Все материалы
Дом
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Москвичи ринулись скупать офисы
Составлен портрет типичного российского квартиросъемщика
Путин предложил новые льготы по налогу на недвижимость
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Все материалы