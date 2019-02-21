Российскую школьницу вызволили из иракской тюрьмы

Уроженка Новосибирской области 14-летняя Алла вернулась на родину самолетом МЧС. До последнего времени она находилась в багдадской тюрьме «Расафа» (Ирак) вместе с сестрой и матерью, которых обвинили в пособничестве терроризму. Об этом сообщает портал Vn.ru.

Спецбортом Аллу доставили на родину вместе с другими детьми, чьи родители находятся в тюрьмах Ирака и Сирии. Старшая сестра девушки 19-летняя Татьяна и мать Ольга ожидают приговора суда. Доступ к данным женщин временно ограничен. О судьбе отца Аллы ничего не известно.

Как сообщает «Радио. Свобода», Ольга работала медсестрой в поселке Новочановское Барабинского района, воспитывала дочь Татьяну. Вскоре она вышла замуж за исламиста, в 2005 году у нее родилась дочь Алла. Дети воспитывались в исламских традициях.

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Предполагается, что отец Аллы (уроженец Таджикистана) возглавлял Барабинский джамаат — ячейку, созданную для вербовки сторонников ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России). В 2014 году семья переехала в Египет, и связь с ними оборвалась.

О том, что Ольга попала в иракскую тюрьму, стало известно весной 2018 года. Она оказалась среди группы российских женщин, о которых говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Как уточнял Vn.ru, россиянок старше 14 лет обвинили по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. По местным законам за это положена смертная казнь через повешение.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин рассказал, что на территории Сирии воюет около девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР. Из-за этого за последние несколько лет на территорию ИГ из России было вывезено более тысячи женщин и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

Последнюю на данный момент группу детей привезли в Россию из Ирака в начале февраля. Детям от 4 до 13 лет, они из десяти регионов страны. Эвакуированных передадут родственникам и опекунам, их матери остались в тюрьме.

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