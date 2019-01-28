В России посетовали на низкий уровень образования в ИГ

Дети, возвращенные в Россию из иракских тюрем, где находились вместе с матерями, попавшими под влияние террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), испытывают проблемы при устройстве в школы из-за недостаточного уровня знаний. Об этом в понедельник, 28 января, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, у старших детей возникают сложности из-за того, что их уровень знаний «не всегда соответствует возрасту, а значит, требует дополнительных занятий». Кроме того, отметила Кузнецова, дети, которые были оторваны от своих матерей, должны пройти социальную адаптацию.

Уполномоченный также добавила, что у многих детей есть проблемы со здоровьем. «От простых простудных [заболеваний] — ринит, бронхит — до таких, которые требуют медицинского внимания и сопровождения», — пояснила она.

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Как уточнила Кузнецова, в настоящее время возвращенные дети живут с родственниками в российских регионах и имеют все необходимые документы.

В конце декабря 2018 года из Ирака в Россию доставили 30 детей из Дагестана, Чечни, Москвы и Пензы, которых держали в иракских тюрьмах. Всего за прошлый год в Россию вернулись более 90 женщин и детей из Сирии и Ирака. При этом как пообещал президент России Владимир Путин, власти страны продолжат работу по возвращению детей российских граждан.

В феврале 2017 года Путин рассказал о том, что всего на территории Сирии воюет порядка девяти тысяч боевиков, приехавших туда из стран бывшего СНГ. В итоге за последние несколько лет на территорию, подконтрольную ИГ, было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

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