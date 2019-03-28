В подземном схроне террористов нашли оружие из США, Израиля и России

Сирийская армия показала оружие и боеприпасы, найденные в подземных схронах террористов на юге страны. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

По его информации, на складах боевики оставили не менее двух тысяч коробок с боеприпасами, в том числе для пулеметов. Также были обнаружены американская противотанковая установка TOW и ракеты израильского производства, пулеметы Калашникова, боеприпасы к реактивной системе залпового огня «Град» и артиллерийские установки.

Собеседник отметил, что это свидетельствует о поддержке, которую террористы получали от своих государств-спонсоров. При этом найденное оружие российского производства изначально производилось для Иордании и Саудовской Аравии. В Сирию оно было ввезено незаконно и специально передано боевикам, указал он.

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Как уточняется, террористы устроили схрон под землей, когда уходили из южных районов на север. В будущем оружие могли бы использовать «спящие» ячейки террористических организаций.

В январе сообщалось, что российские военные в Сирии обнаружили склад с противотанковым оружием, оставленным террористами на территории провинции Дераа. В августе в провинции Эль-Кунейтра находили схроны с американским оружием и продуктами, произведенными израильской компанией.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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