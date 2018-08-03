У сирийских террористов нашли оружие из США и снедь из Израиля

Сирийские военнослужащие обнаружили в схронах боевиков в провинции Эль-Кунейтра большое количество оружия, боеприпасов и запасов еды. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

По информации корреспондента агентства, зачистка территории проводилась в деревнях, освобожденных от членов террористических группировок. В итоге были найдены винтовки и ракеты американского производства, а также боеприпасы, мины, пулеметы и продукты, произведенные израильской компанией.

Кроме того, на складе обнаружили экипировку так называемых «Белых касок». Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом, и существующий за счет дотаций со стороны западных стран. «Белые каски» объявили своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, однако сирийские власти обвиняют их в поддержке экстремистов и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

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Отмечается, что данные о схронах оружия военным передали местные жители. Они сообщили, что боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) перед уходом из региона закопали большое количество оружия.

В июле в освобожденных поселениях в южной провинции Дераа были найдены оставленные боевиками противотанковые установки производства США TOW.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемириях. Так, в начале июля лидеры вооруженных формирований в Дераа согласились на прекращение огня, тогда же стороны договорились об урегулировании статуса боевиков и начале сдачи оружия.

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