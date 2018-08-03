Сирийские ПВО сбили два израильских беспилотника

Системы ПВО Сирии сбили два израильских разведывательных беспилотника к западу от столицы республики Дамаска. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на полевого командира армии САР.

Новостное агентство Арабской Республики SANA также передало сообщение военных о сбитой вражеской цели. При этом принадлежность уничтоженного объекта не называется.

12 июля беспилотные самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии в провинции Кунейтра. «Самолеты враждебного Израиля запустили несколько ракет в направлении ряда объектов армии в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба в Кунейтре. Нанесен материальный ущерб», — говорилось в сообщении. Отмечалось, что системам ПВО Сирии удалось отразить удар.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года. Однако вооруженные конфликты на границе были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

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