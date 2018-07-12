Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные атаковали три поста армии Сирии в ответ на вторжение беспилотника, сбитого накануне в воздушном пространстве еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Изначально израильские военные отказались комментировать информацию о причастности к атаке на Сирию. «Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе», — говорилось в сообщении. Однако позже Израиль объяснил ракетный обстрел ответными действиями.

Ранее сообщалось, что беспилотные самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии в провинции Кунейтра. «Самолеты враждебного Израиля запустили несколько ракет в направлении ряда объектов армии в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба в Кунейтре. Нанесен материальный ущерб», — говорилось в сообщении. Отмечалось, что системам ПВО Сирии удалось отразить удар.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года. Однако вооруженные конфликты на границе были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.

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