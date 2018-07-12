Израиль ударил по сирийской армии

Беспилотные самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии в провинции Кунейтра. Об этом сообщает агентство САНА.

«Самолеты враждебного Израиля запустили несколько ракет в направлении ряда объектов армии в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба в Кунейтре. Нанесен материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Каспийский груз Кто воюет в Сирии вместе с Россией

Отмечается, что системы ПВО Сирии отразили удары. По информации агентства Маан, на востоке города Рафах от огня со стороны Израиля также получил ранение молодой палестинец.

Ранее 6 июля Израиль нанес удар по сирийским силам. Был атакован сирийский пост, откуда ранее были выпущены минометные снаряды. Отмечается, что они разорвались в демилитаризованной зоне на Голанских высотах: к востоку от разделительных сооружений на границе и рядом с ними.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!