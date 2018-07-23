Дамаск отреагировал на эвакуацию «Белых касок» из Сирии

В Сирии действия Израиля, способствовавшего эвакуации из республики «Белых касок», считают преступными. Об этом заявил официальный представитель сирийского МИД, передает Reuters.

Он отметил, что операция, проведенная Израилем, «выявила истинный характер "Белых касок", об опасности которых Сирия предупреждала».

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22 июля стало известно об эвакуации Израилем активистов «Белых касок» вместе с их семьями по просьбе коалиции, возглавляемой США, в Иорданию.

Так называемые «Белые каски» — базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом, и существующий за счет дотаций со стороны западных стран. Ранее эта организация называлась «Сирийской гражданской обороной».

«Белые каски» объявили своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, однако сирийские власти обвиняют их в поддержке экстремистов и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В российском МИД деятельность Белых касок посчитали элементом «информационной кампании по очернению правительства Сирии».

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