Израиль вывез из Сирии членов «Белых касок» по просьбе США

Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» вместе с их семьями по просьбе коалиции, возглавляемой США. Эту информацию в своем микроблоге в Twitter подтвердил пресс-секретарь израильского МИД Эммануэль Нахшон.

«По просьбе США, Канады и европейских стран Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации («Белые каски») и их семей», — написал он и уточнил, что людей перевезли в соседнюю страну.

Так называемые «Белые каски» — базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом, и существующий за счет дотаций со стороны стран Запада. Ранее эта организация именовалась как «Сирийская гражданская оборона».

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В российском МИД деятельность Белых касок посчитали элементом «информационной кампании по очернению правительства Сирии» и примером «информационной карусели».

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