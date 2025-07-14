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14:52, 14 июля 2025Россия

В российском городе запретили электросамокаты

Мэр Благовещенска Имамеев запретил пользоваться электросамокатами в городе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Varla Scooter / Unsplash

Мэр Благовещенска Олег Имамеев запретил пользоваться электросамокатами в городе. Об этом решении он сообщил в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за нарушение запрета россиянам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. Имамеев объяснил, что поводом для отказа от самокатов стали сотни жалоб от жителей.

«Безопасность людей — наш приоритет, поэтому сегодняшний запрет — вынужденная, но необходимая мера», — написал мэр города.

До этого в Калуге задержали 19-летнего самокатчика, избившего пенсионера за замечание.

В июле 2024 года стало известно, что депутат Госдумы Виталий Ефимов выступил за полный запрет электросамокатов. Парламентарий подчеркивал, что данный вид транспорта не несет никакой физической нагрузки, и рекомендовал гражданам использовать вместо него велосипеды.

ЖЗЛ
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