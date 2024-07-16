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12:35, 16 июля 2024Россия

В Госдуме высказались о полном запрете электросамокатов

Депутат Госдумы Ефимов выступил за полный запрет электросамокатов

Фото: Oksana the King / Business Online / Globallookpress.com

Полный запрет электросамокатов в России стал бы правильным решением, так как это очень травмоопасный транспорт. За принятие данной меры выступил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов в беседе с НСН.

Парламентарий подчеркнул, что скорость самокатов сложно отследить. Он признался, что и сам «несколько раз был в миллиметре от столкновения» с этим транспортным средством. «Тротуар — для пешеходов, для всех остальных средств передвижения у нас есть дороги. Так что запрет самокатов — это одна из самых правильных мер, — сказал Ефимов. — Мы сейчас производим беспилотники, мы их тоже должны "парковать" на улицах, как электросамокаты? К техническому прогрессу должна быть готова и инфраструктура».

Депутат также подчеркнул, что электросамокаты не несут никакой физической нагрузки, и посоветовал использовать вместо них велосипеды.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос, в котором поинтересовался мнением россиян о полном запрете электросамокатов. На момент написания новости в голосовании приняли участие более 142 тысяч человек. 66 процентов респондентов поддержали запрет самокатов, 29 процентов высказались против, еще шесть процентов заявили, что им все равно.

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). За пьяную езду с водителей СИМ предлагается взимать от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, за превышение скорости — от 500 до пяти тысяч рублей. Причинение легкого вреда здоровья хотят наказывать штрафом на сумму от двух тысяч до пяти тысяч рублей, а вреда средней тяжести — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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