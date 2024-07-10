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13:58, 10 июля 2024Россия

Госдума поддержала высокие штрафы для водителей электросамокатов

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах для водителей электросамокатов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поддержанные депутатами поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. В случае их принятия в третьем чтении, пьяная езда на электросамокате или велосипеде будет наказываться штрафом от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а превышение скорости — от 500 до пяти тысяч рублей. За причинение легкого вреда здоровью водителей СИМ планируют штрафовать на сумму от двух тысяч до пяти тысяч рублей, за вред средней тяжести — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Помимо этого, законопроект предусматривает штрафы за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, оставление места ДТП, отказ от медосвидетельствования при подозрении на употребление алкоголя, а также за нарушения при пересечении перекрестков и езде по тротуарам.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, повышение ответственности для электросамокатчиков должно снизить число аварий с их участием и обеспечить безопасность граждан.

Спикер нижней палаты парламента анонсировал высокие штрафы для водителей электосамокатов 10 июля. Он напомнил, что правила дорожного движения для СИМ действуют с 1 марта, однако ответственность за их нарушения не предусматривалась. Володин подчеркнул, что в 2024 году число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло в 2,5 раза.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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