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12:14, 10 июля 2024Россия

В России предложили новый способ отлавливать самокатчиков-нарушителей

Известия: в ГД разрабатывают законопроект по цифровому учету электросамокатов

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В России предложили новый способ отлавливать самокатчиков-нарушителей. В Госдуме разрабатывают соответствующий законопроект, который внесут в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию, пишут «Известия».

Речь идет о цифровом учете электросамокатов. Кикшеринговые сервисы и россиян, которые приобретут личные устройства, планируют обязать регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) с помощью специального штрихкода — идентификационного номера в формате DataMatrix-кодов (двухмерный матричный штрихкод, который может содержать большой объем информации — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, самокаты предложили маркировать уникальными кодами для контроля их перемещений. Это поможет отлавливать самокатчиков-нарушителей, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Такие метки в сочетании с камерами городского видеонаблюдения позволят отслеживать СИМ, превышающие скорость, и привлекать их владельцев к ответственности», — считает депутат.

Ранее в России предложили создать электросамокатную полицию. Предполагалось, что инспекция сможет штрафовать электросамокатчиков за опасное вождение, превышение скорости, вождение в состоянии опьянения и другие нарушения.

В Госдуме также анонсировали высокие штрафы для водителей электросамокатов. Наказывать планируется, в частности, за неправильную езду по проезжей части и тротуарам и оставление места происшествия.

В России самокатчики часто попадают в ДТП и сбивают пешеходов. Так, в Симферополе родственница местного олигарха сбила на самокате коляску с трехлетней девочкой и скрылась с места происшествия. Ребенок в результате наезда получила рассечение. А на Красной площади в Москве мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка, которого впоследствии доставили в больницу с травмой головы.

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      Елена Торубарова
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