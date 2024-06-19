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10:57, 19 июня 2024Россия

В России предложили создать электросамокатную полицию

В Госдуме предложили главе МВД Колокольцеву создать электросамокатную полицию
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили создать в России электросамокатную полицию. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков, пишет РБК.

Предполагается, что инспекция будет штрафовать электросамокатчиков за опасное вождение, превышение скорости, вождение в состоянии опьянения, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна, а также беспорядочную парковку самокатов в пешеходных зонах и общественных местах.

«Основная задача такого подразделения заключалась бы в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей электровелосипедов и электросамокатов», — считает Даванков.

В России самокатчики часто попадают в ДТП и сбивают пешеходов. Так, в июне 2024 года в Санкт-Петербурге электросамокатчик сбил шестилетнего мальчика в день его рождения. Ребенка отправили в больницу с сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и переломом ребер, а самокатчик скрылся с места происшествия. А в Калуге самокатчик на полной скорости снес женщину с младенцем, отмахнулся от них и уехал. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести.

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      Елена Торубарова
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